Nach Gladbach-Aus: Farke vor Rückkehr auf die Insel?

Trainer-Aus in Gladbach!

Könnte Daniel Farke schon alsbald an die Seitenlinie zurückkehren? Nach nur einer Saison in Mönchengladbach scheinen britische Vereine ein Auge auf den 46-Jährigen geworfen zu haben.

Farke war bereits zwischen 2017 und 2021 in England tätig, bei Norwich City. Mit den Kanarienvögeln gelang ihm zweimal der Aufstieg in die Premier League (2019 und 2021). Auch aufgrund seiner Zeit in Norwich genießt Farke auf der Insel einen exzellenten Ruf.