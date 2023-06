Ex-Bayern-Star mischt Österreich auf!

Anzeige

Carsten Janker (r) mischt den Fußball in Österreich auf © IMAGO/HJS

Carsten Jancker mischt den Fußball in Österreich auf. Mit seinem neuesten Meisterstück gelingt dem Ex-Bayern-Star der zweite Aufstieg in Serie.

Der Durchmarsch ist perfekt: Ex-Bayern-Spieler Carsten Jancker ist mit dem DSV Leoben erneut aufgestiegen!

Der Klub steigt in die zweithöchste Spielklasse in Österreich auf und kehrt damit nach 14 Jahren in den Profi-Fußball zurück.

Vor knapp 5.600 Zuschauern gewann die Mannschaft von Jancker mit 3:1 gegen die Amateure des Wolfsberger AC und sicherte sich damit die Meisterschaft in der Regionalliga Mitte.

Jancker war 2021 zum Traditionsverein gekommen. Damals spielte Leoben noch in der Landesliga Steiermark. In seiner ersten Saison führte der 48-Jährige die Oberösterreicher in die Regionalliga - nun der zweite Streich.