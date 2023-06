Rüdiger bittet nach Fan-Vorfall um Entschuldigung

Nationalspieler Antonio Rüdiger hat nochmals seine Beleidigung eines aufdringlichen Fans am Frankfurter Flughafen erklärt und um Verzeihung gebeten. „Ich möchte zuerst darüber reden. Natürlich habe ich überreagiert - dafür noch einmal in die Richtung des Autogrammjägers Entschuldigung. Damit ist das Thema dann auch erst mal zu“, sagte der Innenverteidiger von Real Madrid am Samstag während der Pressekonferenz am Frankfurter Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).