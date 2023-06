"Richtig Bock": Saballys freuen sich auf Schwesterduell

In der WNBA kommt es beim Aufeinandertreffen der Dallas Wings und den New York Liberty zum Duell der deutschen Schwestern Satou und Nyara Sabally.

Die beiden Schwestern Satou (25) und Nyara Sabally (23) treffen am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) in der US-Basketball-Profiliga WNBA erstmals aufeinander. Für die beiden Berlinerinnen ist das direkte Duell beim Spiel von Satous Dallas Wings gegen die New York Liberty mit Nyara „etwas ganz Besonderes“, aber keine Überraschung.