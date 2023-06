BVB-Schicksal? Wiencek will "stilvoll Meister werden"

Als Fan von Borussia Dortmund habe er nach der am letzten Bundesliga-Spieltag verpassten Meisterschaft „sehr getrauert“, erzählte der Kreisläufer des THW Kiel im Bild-Interview. Damit Wiencek und dem Handball-Rekordmeister am Sonntag ein ähnliches Schicksal erspart bleibt, „lassen wir nicht locker“, sagte der 34-Jährige.

Kiel spielt am Sonntag am letzten Bundesligaspieltag bei FA Göppingen. Die Meisterfeier soll am Abend nach der Rückkehr an der heimischen Förde stattfinden. Magdeburg tritt zeitgleich bei der HSG Wetzlar an. Wiencek hat bereits genaue Vorstellungen für den Moment, wenn Kiel die 23. Meisterschaft der Vereinsgeschichte gewinnt.