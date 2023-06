Celta Vigo trennt sich von Trainer Carvalhal

Der spanische Fußball-Erstligist Celta Vigo trennt sich nach nur sieben Monaten von Cheftrainer Carlos Carvalhal. Das teilte der Klub am Samstag mit, zunächst ohne einen Nachfolger zu benennen. Der Portugiese hatte das Team nach einem schwachen Saisonstart im November übernommen.

Carvalhal (57) führte Celta zunächst ins Mittelfeld der Tabelle, durch einen Leistungseinbruch seit Anfang April geriet die Mannschaft aber noch einmal in Abstiegsgefahr. Erst am letzten Spieltag machte Vigo den Verbleib in La Liga durch einen Sieg gegen den FC Barcelona (2:1) perfekt, der zu diesem Zeitpunkt bereits als Meister feststand.