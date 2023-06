DFB-Team: Rüdiger erklärt kuriose Achsel-Szene mit Haaland! Die Pressekonferenz mit Kevin Trapp und Antonio Rüdiger LIVE im Ticker

In einem Turnus mit Spielen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien steht auch ein besonderes Jubiläum bevor: Das 1000. Länderspiel. Im Weserstadion wird die Nationalmannschaft am Montagabend gegen die Ukraine antreten.

„Man ist verwundert, dass er nicht dabei ist. Aber das ist die Trainerentscheidung und das muss man dann manchmal so akzeptieren. Natürlich fehlt er, für mich ist er qualitativ ein sehr guter Spieler und ich verstehe mich gut mit ihm. Ich hoffe, dass er bald wieder mit an Bord ist.“

„Ich bin ganz gut rumgekommen. Ich will den jungen Spielern helfen und meine Erfahrungen weitergeben. Beispielsweise wenn es darum geht, ins Ausland zu wechseln. Ich gehöre zu den Erfahrenen, ich sehe mich als Führungsspieler. Ich will die anderen Spieler mitreißen und zusammen Spaß haben.“

„Die Situation ist klar kommuniziert, was meine Aufgaben beim DFB sind. Im Endeffekt will ich mich hier beweisen. Der Bundestrainer hat mir mitgeteilt, dass ich am Montag spielen darf, darauf freue ich mich. Ich gehe davon aus, dass es 90 Minuten werden.“

„Es ist passiert, ich glaube, wir in der Mannschaft haben genug darüber gesprochen. Es ist kein Thema mehr in der Mannschaft.“

Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz mit Kevin Trapp und Antonio Rüdiger vor dem Jubiläums-Länderspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Die PK aus Frankfurt am Main startet um 13 Uhr. Das Spiel am Montag in Bremen beginnt um 18 Uhr, es ist das erste Länderspiel an der Weser seit 2012.