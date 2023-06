Zehnkämpfer Neugebauer: „Habe noch Potenzial“

College-Student Leo Neugebauer sieht sein Leistungslimit nach dem famosen deutschen Rekord im Zehnkampf in Austin noch nicht erreicht.

College-Student Leo Neugebauer sieht sein Leistungslimit nach dem famosen deutschen Rekord im Zehnkampf in Austin noch nicht erreicht. „Ich hab definitiv noch Potenzial. Es gibt da definitiv noch kleine Verbesserungen, die ich noch machen kann“, sagte der 22-Jährige im Sport1-Interview, nachdem er bei den NCAA Division Championships in Texas auf überragende 8836 Punkte gekommen war und damit die 39 Jahre alte Bestmarke von Jürgen Hingsen übertroffen hatte.

"Im Diskuswerfen war ich ja bei 55 Meter, dann aber im letzten Wurf bei 57 - nur leider ungültig. Im Kugelstoßen weiß ich auch, dass mehr geht", so Neugebauer über den Zehnkampf, bei dem er fünf persönliche Bestleistungen aufgestellt hatte.

Hingsen, Olympiazweiter in Los Angeles 1984, traute dem Ausnahmetalent im SID-Gespräch ebenfalls noch mehr zu: "Er hat super Anlagen und ist ein super Typ - vielleicht knackt er bald sogar die 9000 Punkte."

Neugebauer kündigte weitere Großtaten schon für die WM in Budapest (19. bis 27. August) an. „Ich würde sagen, dass ich in Topform bin, auch wenn ich mich jetzt erstmal ein bisschen vom Zehnkampf erholen muss. Aber: Ich bin bereit für Budapest“, sagte er im Sky-Interview.