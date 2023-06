Offiziell: Zverev sagt Start in Stuttgart ab

Alexander Zverevs Start in die Rasensaison verzögert sich wegen der leichten Oberschenkelverletzung, die der Tennis-Olympiasieger während der French Open erlitten hat. Einen Tag nach seinem Halbfinal-Aus teilten die Veranstalter des ATP-Turniers in Stuttgart die Absage des Hamburgers mit. Zverev hatte seinen Verzicht bereits angedeutet.

Er hätte "liebend gerne" in Stuttgart gespielt, ließ der 26-Jährige nun mitteilen, "aber das lässt meine körperliche Verfassung leider jetzt nicht zu". Als Vorbereitung auf den Höhepunkt in Wimbledon (ab 3. Juli) tritt Zverev damit nur noch in Halle/Westfalen (ab 19. Juni) an. Die für ihn vorgesehene Wildcard beim Turnier in Stuttgart, das am Montag beginnt, bekommt der 41 Jahre alte Spanier Feliciano Lopez.