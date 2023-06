Transfermarkt: Gündogans Zukunft offen! CL-Finale - und dann zum BVB?

So kann Inter das Superteam knacken

Ilkay Gündogan wird Manchester City als Kapitän ins Champions-League-Finale gegen Inter Mailand führen - in seinem letzten Spiel für die Skyblues? Seine Zukunft ist offen. Wie realistisch ist eine Rückkehr zum BVB?

Ilkay Gündogan: „Das größte Finale im Vereinsfußball weltweit!“

Die Lust aufs Gewinnen sei größer als die Angst vor dem Verlieren, sagte der Ex-Dortmunder am Freitag im exklusiven SPORT1-Interview. „Es ist das größte Finale im Vereinsfußball weltweit! Und das muss man einfach versuchen, vollständig zu genießen und sich immer wieder vor Augen führen, woher man kommt und was für ein riesiges Privileg es ist, dort auflaufen zu dürfen. Hätte man mir mit 18 Jahren gesagt, dass ich mal in drei Champions-League-Finals stehen werde, hätte ich diese Person für nicht zurechnungsfähig erklärt. Daher lasse ich mich mit Negativszenarien auch nicht mehr aus der Ruhe bringen.“