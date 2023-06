FC Bayern: Real-Interesse an Davies? "Macht dich stolz"

Verlängert Alphonso Davies seinen Vertrag beim FC Bayern oder strebt er einen neuen Karriereschritt an?

Wie sein Berater Nedal Huoseh im Gespräch mit dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano erklärte, habe der Kanadier noch keine finale Entscheidung getroffen: „Wir haben noch zwei Jahre bei den Bayern. Wir lassen uns jetzt Zeit, um zu sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln.“

Verlängerung? „Wir waren fast am Ziel“

Dabei sah es schon nach einer Verlängerung bei den Bayern aus - wäre es nicht zum großen Personal-Beben an der Säbener Straße gekommen. Wie der Berater verriet, könnte den Bayern die Trennung vom ehemaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch auf die Füße fallen.

„Wir hatten sehr gute, positive Kommunikation und Diskussionen mit Hasan und Marco (Neppe, Anm. d. Red.) bei Bayern. Wir waren fast am Ziel, aber leider wache ich am nächsten Tag auf und sehe die Nachrichten ...“.

„Real Madrid ist ein großer Verein, ich war immer ein Fan des Vereins. Und wenn man hört, dass sie an einem Athleten, den man vertritt, interessiert sind, dann macht das einen stolz. (...) Ich will Bayern nicht schlechtmachen. Es gibt fünf große Klubs auf der Welt und Bayern gehört definitiv dazu. Aber Real ist ein großer Name, eine große Marke, 14 Champions-League-Titel.“