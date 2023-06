Nach WM-Titel: Lautaro Martinez peilt besonderes Double an

Voller Fokus: Lautaro Martinez will den nächsten Titel © IMAGO/Fabrizio Carabelli/SID/IMAGO/Fabrizio Carabelli

Inter Mailands Stürmerstar Lautaro Martinez will im Champions-League-Endspiel ein besonderes Double vollenden.

Inter Mailands Stürmerstar Lautaro Martinez will im Champions-League-Endspiel ein besonderes Double vollenden. Der Argentinier peilt sechs Monate nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft mit Argentinien nun im Duell mit Manchester City am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) auch die europäische Klub-Krone an.