Neuer Ronaldo? Gündogan reagiert auf witzigen Sané-Vergleich

Mit einem Sieg im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand am Samstagabend (21 Uhr) will Manchester City das Triple perfekt machen.

Dank des doppelten Torschützen Ilkay Gündogan hatten die Skyblues am vergangenen Sonntag nach der Meisterschaft auch das FA-Cup-Finale gegen Manchester United (2:1) gewonnen : Gündogan traf nach 12 Sekunden per Blitztor zur 1:0-Führung. In Minute 51 besiegelte der deutsche Nationalspieler mit seinem zweiten Treffer den Pokaltriumph des Teams von Pep Guardiola.

Gündogan mit Ronaldo-Frisur? „Muss ich mit meiner Frau drüber sprechen“

Mittelfeldspieler Gündogan hat sich in den vergangenen Jahren im City-Trikot auch immer wieder als Torschütze bewiesen. Seit der Saison 2020/21 erzielte er in der Premier League jedes Jahr eine zweistellige Anzahl an Treffern. Insgesamt verbuchte er 60 Tore in 303 Einsätzen.