ADAC GT Masters: Heiße Motorsport-Action am Hockenheimring LIVE im TV und Stream

Das ADAC GT Masters startet am Hockenheimring in die neue Saison. Für Porsche wird es ein besonderes Wochenende. Auf SPORT1 können Sie alle Rennen LIVE verfolgen.

An diesem Wochenende startet das ADAC GT Masters beim „Festival of Dreams“ in die neue Saison. Der Saisonstart am Hockenheimring ist vor allem für Porsche besonders. Das Unternehmen aus Stuttgart feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag.