WWE-Comeback bei SmackDown - Neuordnung der Titel geht weiter

Charlotte Flair nimmt Asuka ins Visier

Bei der Veranstaltung Night of Champions vor zwei Wochen wurde die Japanerin Asuka mit einem etwas überraschenden, unfair herbeigeführten Sieg gegen Bianca Belair RAW-Titelträgerin. Flair und Asuka sind schon miteinander vertraut, hatten 2018 bei WrestleMania ein großes Titelmatch, das an Flair ging. In der Zwischenzeit hat sich Asukas Charakter mehr ins Mystische verändert. Eine zentrale Rolle spielt der von Ikone The Great Muta abgeguckte Farbnebel, der Asuka auch gegen Belair zum Erfolg verhalf.