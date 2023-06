Denver siegt in Miami - und greift nach erstem NBA-Titel

Die Denver Nuggets stehen nach dem nächsten souveränen Auswärtssieg ganz nah vor ihrem ersten Meistertitel in der NBA.

Die Denver Nuggets stehen nach dem nächsten souveränen Auswärtssieg ganz nah vor ihrem ersten Meistertitel in der NBA. Das Team aus Colorado gewann bei Miami Heat mit 108:95 und führt in der Finalserie der Basketball-Profiliga nun mit 3:1 - noch ein Erfolg fehlt den Nuggets zum historischen Triumph, diesen können sie am Montag vor eigenem Publikum holen.