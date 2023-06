Gündogan vor Finale: "Lust aufs Gewinnen"

Ilkay Gündogan blickt voller Vorfreude dem Champions-League-Finale in Istanbul (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) entgegen.

Ilkay Gündogan blickt voller Vorfreude dem Champions-League-Finale in Istanbul (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) entgegen. Trotz der beiden Niederlagen, die er in Endspielen um den Henkelpott bereits verdauen musste. "Mehr Lust aufs Gewinnen haben statt Angst zu verlieren, ist in solchen Finalspielen immer entscheidend", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler bei Sport1.