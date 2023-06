Neumann kommentiert Champions-League-Finale für das ZDF

Große Ehre für Claudia Neumann und ein weiterer Meilenstein: Die 59-Jährige kommentiert als erste Frau im deutschen Fernsehen das Champions-League-Finale am Abend (21 Uhr) zwischen Manchester City und Inter Mailand für das ZDF.

2011 war die gebürtige Dürenerin bereits die erste WM-Kommentatorin in Deutschland bei der Endrunde der Frauen, 2016 bei der Europameisterschaft war sie die erste deutsche Frau, die bei einem großen Männerturnier als TV-Live-Reporterin im Einsatz war.

Jochen Breyer moderiert am Samstag, die Rio-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer begleiten das Spiel im Atatürk Olympiastadion in Istanbul als Experten.