Ligue 1: Schlimme Nachricht! PSG-Keeper wieder im Koma

„Sergio Rico wird erneut sediert und befindet sich weiterhin in einem ernsten Zustand“, zitiert die französische Sport-Tageszeitung L‘Équipe aus der Erklärung des Universitätskrankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla, wo der 29-Jährige behandelt wird.

Ricos Ehefrau mit emotionalem Instagram-Post

Zu dem Unfall gab Ricos Familie bekannt, dass sich der PSG-Profi auf dem Weg zur Messe befunden habe, da er in seiner Heimat an einer Pilgerreise teilgenommen hatte. Dort sei ein Pferd durchgegangen und habe ihn getreten.

Mitspieler und PSG-Fans schickten am letzten Spieltag ebenfalls einen besonderen Gruß an ihren Teamkollegen. Am Samstag trugen alle Spieler seinen Namen auf dem Rücken, in der Kurve zogen die Ultras sein Trikot im Großformat hoch. Mbappé hielt Ricos Trikot nach seinem zwischenzeitlichen Treffer zum 2:0 in die Höhe.