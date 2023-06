BBL Finalserie: Ulmer Playoff-Party geht weiter

Auch in der Finalserie zeigt sich ratiopharm wieder von seiner besten Seite. Nach Siegen gegen ALBA Berlin und den FC Bayern München müssen nun auch die Telekom Baskets Bonn dran glauben.

Favoritenschreck ratiopharm Ulm hat im Play-off-Finale das Auftaktspiel beim Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn gewonnen und ist dem sensationellen ersten Titelgewinn in der Basketball Bundesliga (BBL) einen Schritt näher gekommen.

Durch ein 79:73 (42:35) stoppten die Ulmer den Bonner Lauf von 25 Ligasiegen in Serie und stellten in der Best-of-seven-Serie auf 1:0. Schon am Sonntag kommt es bei den Baskets zum zweiten Duell.