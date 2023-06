Wie viele Bellingham-Millionen der BVB wirklich übrig hat!

Meunier, Hazard und Schulz sollen gehen

Der BVB um Sportboss Sebastian Kehl hat in diesem Sommer also richtig viel Geld in der Kasse, um den Kader zu verstärken. So viel Kohle, wie mancherorts geglaubt wird, hat der Dortmunder Ex-Kapitän aber nicht zur Verfügung. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte vorige Woche bereits in der Bild am Sonntag angekündigt, dass nur „60 bis 65 Prozent der Transfersumme, die wir in dieser Periode erzielen“, reinvestiert werden sollen.