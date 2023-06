Leichtathletik: Faith Kipyegon - Zweiter Weltrekord in sieben Tagen

Faith Kipyegon kann ihren zweiten Weltrekord in sieben Tagen kaum fassen © IMAGO/PanoramiC

Die Kenianerin absolvierte beim Diamond-League-Meeting in Paris die 5000 am Freitag in 14:05,20 Minuten und war damit rund eine Sekunde schneller als die bisherige Rekordhalterin Letesenbet Gidey aus Äthiopien (2020/14:06,62).