Wadenprobleme bei Alcaraz: Djokovic im Finale

Djokovic siegt in vier Sätzen und steht im Finale © AFP/SID/EMMANUEL DUNAND

Novak Djokovic steht nach einem dramatischen Match gegen den ab dem dritten Satz schwer angeschlagenen Carlos Alcaraz im Finale der French Open.

Novak Djokovic steht nach einem dramatischen Match gegen den ab dem dritten Satz schwer angeschlagenen Carlos Alcaraz im Finale der French Open. Der Serbe setzte sich im mit Spannung erwarteten Generationenduell gegen den Weltranglistenersten Alcaraz (20) im Halbfinale von Paris 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 durch. Der 36-Jährige ist damit nur noch einen Schritt davon entfernt, zum alleinigen Grand-Slam-Rekordsieger aufzusteigen.

"Das war Pech für Carlos. Das Letzte, was du haben willst, sind Krämpfe in so einer Phase. Ich fühle mit ihm. Er wird das Turnier mehrere Male gewinnen, da bin ich sehr sicher", sagte Djokovic. Im Endspiel am Sonntag (15 Uhr/Eurosport) trifft er nun als Favorit entweder auf Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) oder den Norweger Casper Ruud, die im zweiten Semifinale am Freitagabend aufeinander treffen.

"Am Ende des zweiten und zu Anfang des dritten Durchgangs Krämpfe zu haben, ist wirklich enttäuschend", sagte Alcaraz, der zugab, sehr nervös gewesen zu sein und unter großer Anspannung gestanden zu haben: "Ich hatte am ganzen Körper Krämpfe. Nicht nur überall an den Beinen, sondern auch an den Armen. Ich werde daraus lernen."

Alcaraz hatte nach einem schnellen Schritt zu Beginn des dritten Satzes große Wadenprobleme und wirkte anschließend völlig gehemmt. Der Spanier ließ sich mehrfach durch einen Physiotherapeuten behandeln, doch konnte in der restlichen Partie keinen Sprint mehr ansetzen.

Djokovic erreichte damit locker sein siebtes Finale in Roland Garros und kämpft dort als zweitältester Finalist in der Turniergeschichte um seinen dritten French-Open-Titel nach 2016 und 2021. Der Ausnahmespieler will mit seinem 23. Grand-Slam-Erfolg den 14-maligen Paris-Gewinner Rafael Nadal hinter sich lassen, der in diesem Jahr aufgrund einer hartnäckigen Hüftbeugerverletzung nicht teilnehmen kann.