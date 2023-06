7er-Rugby: Deutscher Glanzstart bei Rugby-EM

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft ist erfolgreich in das erste von zwei EM-Turnieren gestartet.

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft ist erfolgreich in das erste von zwei EM-Turnieren gestartet.

Das „Wolfpack“ gewann am Freitag im portugiesischen Vila Real de Santo Antonio zunächst am Nachmittag mit 26:12 gegen Rumänien. Am Abend legte die Mannschaft von Bundestrainer Antonio Aguilar einen 26:7-Erfolg gegen Georgien nach.