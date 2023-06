Ronaldo unter Beschuss! Eine Stadt hat die Schnauze voll

Fast fünf Jahre später muss der dreimalige Weltfußballer aber feststellen, dass er dieses Ziel bislang noch nicht ansatzweise erreicht hat. Vor allem aus sportlicher Sicht. Denn am vergangenen Wochenende stieg der Verein aus der nordspanischen Provinzstadt zum zweiten Mal seit der Übernahme Ronaldos in die zweite Liga ab.

Ronaldo bemängelt fehlende Unterstützung der Stadtverwaltung

Puente: „Ronaldo weiß nicht, in welchem Land er lebt“

Anschließend sprach der 54-Jährige noch von bestimmten öffentlichen Geldern, von denen er nicht wisse, für welchen Zweck der Klub diese genutzt habe. „Die Stadtverwaltung von Valladolid hat fünf Millionen an den Verein überwiesen. Was auch immer der Verein getan hat, mir ist es nicht bekannt“, sagte Puente.

Generell sorgte Ronaldos Verhalten gegenüber der Stadt bei ihm für Ärger. „Ronaldos großes Problem ist, dass er nicht weiß, wo er ist. Er weiß nicht, in welchem Land er lebt oder in welcher Stadt er gelandet ist. In Spanien ist das, was er will, nicht möglich“, polterte der Bürgermeister und nannte auch gleich ein Beispiel: Er könne ihm „weder das Stadion schenken, noch ihm das Stadion für 50 Jahre kostenlos überlassen“.