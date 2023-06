Nations League: Fehlstart für deutsche Volleyballer

Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag am Freitag im kanadischen Ottawa den Niederlanden mit 0:3 (20:25, 31:33, 21:25). Schon den Auftakt in der Nacht zu Donnerstag hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen Brasilien verloren.

Für Deutschland geht es bereits am Samstag gegen Weltmeister Italien weiter, danach wartet in der Nacht zu Montag Gastgeber Kanada. In der Volleyball Nations League (VNL) geht es für die DVV-Auswahl mit Blick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris um wichtige Punkte für die Weltrangliste.