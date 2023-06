Transfermarkt: Boateng-Aus bei Lyon! Macht er es jetzt wie Messi?

Wie erwartet endet die Zeit von Jérôme Boateng bei Olympique Lyon nach zwei Jahren. Seine Karriere könnte der Ex-Bayern-Star nun in der MLS fortsetzen.

Wie der französische Klub am Freitagnachmittag bestätigte, wird der frühere Bayern-Star sein Glück bei einem anderen Verein suchen.

Bereits vor einem Monat hatte SPORT1 gemeldet, dass der Weltmeister von 2014 nach zwei Jahren in Lyon eine neue Herausforderung suchen wird .

Die Zeit des 34-Jährigen war in Lyon nicht von Erfolg gekrönt. In der abgelaufenen Spielzeit kam er nur in acht Ligue-1-Spielen zum Einsatz.