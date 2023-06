Wadenprobleme bei Alcaraz: Djokovic im French Open-Finale

Im Endspiel am Sonntag (15 Uhr/Eurosport) trifft Djokovic als Favorit entweder auf Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) oder den Norweger Casper Ruud, die im zweiten Semifinale am Freitagabend aufeinander treffen.

Djokovic erreichte damit locker sein siebtes Finale in Roland Garros und kämpft dort als zweitältester Finalist in der Turniergeschichte um seinen dritten French-Open-Titel nach 2016 und 2021. Der Ausnahmespieler will mit seinem 23. Grand-Slam-Erfolg den 14-maligen Paris-Gewinner Rafael Nadal hinter sich lassen, der in diesem Jahr aufgrund einer hartnäckigen Hüftbeugerverletzung nicht teilnehmen kann.

Alcaraz, der vergangenes Jahr im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert war, muss dagegen weiter auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel nach den US Open 2022 warten. Er verlor im zweiten Duell erstmals in seiner Karriere gegen Djokovic und muss nun auch fürchten, vom Serben als Nummer eins der Welt abgelöst zu werden, sollte dieser am Sonntag triumphieren. Djokovic ginge dann in seine 388. Woche als Spitzenreiter der Weltrangliste.