Kanuslalom-Weltcup: Funk nur von Fox geschlagen

Die 31-Jährige aus Bad Neuenahr musste sich im Kajak-Einer in Prag nach einer Stangenberührung mit +4,63 Sekunden Rückstand lediglich der fehlerfreien Dominatorin Jessica Fox aus Australien geschlagen geben. Elena Lilik, die beim Weltcup-Auftakt in Augsburg in der Vorwoche triumphiert hatte, schied am Freitag im Halbfinale aus.