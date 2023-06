Daran hakt der Havertz-Wechsel zu Real Madrid

Der FC Chelsea erhofft sich mindestens 60 Millionen Euro für den Champions-League-Helden von 2021. Hinzu kämen noch Bonuszahlungen. Zu viel für die Madrilenen, die für BVB-Star Jude Bellingham mit einer fixen Ablösesumme von 103 Millionen Euro schon tief in die Tasche greifen müssen.

Wie viel kann und will Real für Havertz bezahlen?

50 Millionen Euro, heißt es, wären sie maximal bereit, für Havertz zu zahlen. Die Blues hingegen, die 2020 mehr als 80 Millionen Euro für den Offensivspieler an Bayer Leverkusen überwiesen hatten, wollen den Ex-Leverkusener keineswegs zum Schnäppchenpreis abgeben.

Sein DFB-Kumpel Timo Werner, der bis vor einem Jahr mit ihm an der Stamford Bridge zusammengespielt hatte, sagte am Donnerstag auf SPORT1-Nachfrage: „Kai hat, egal, wie es bei Chelsea lief, immer seine Minuten bekommen. Es war zu meiner Zeit etwas chaotisch dort. Die Mannschaft wird sich in den nächsten Jahren aber wieder dorthin bewegen, wo Chelsea hingehört. Ein Wechsel zu einem anderen Verein, wo man vielleicht auch international spielt, ist natürlich besser, weil man jedes Jahr Champions League spielen will.“