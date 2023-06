Bundesliga: DFL nennt Termin für neun Spielplan

Die neue Spielzeit der Bundesliga startet am 18. August © IMAGO/Blatterspiel(Jan Huebner/SID/IMAGO/Blatterspiel(Jan Huebner

Die Spielpläne für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga werden am 30. Juni veröffentlicht.

Die Spielpläne für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga werden am 30. Juni veröffentlicht. Das teilte die Deutsche Fußball Liga am Freitag mit.