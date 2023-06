Nach insgesamt elf Jahren: Rudy verlässt die TSG

Mittelfeldspieler Sebastian Rudy und die TSG Hoffenheim gehen nach insgesamt elf gemeinsamen Jahren ab der kommenden Saison getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, habe sich der Klub mit seinem 33 Jahre alten Rekordfeldspieler darauf verständigt, den zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

"Sebastian ist ein überaus verdienter Spieler, der sich bei der TSG Hoffenheim in all den Jahren sowohl sportlich als auch menschlich überragend präsentiert hat", sagte Sportchef Alexander Rosen: "Sein Wort hatte in der Kabine immer Gewicht", man habe bereits "erste Gespräche mit ihm über eine mögliche Zukunft bei der TSG nach seiner aktiven Karriere geführt."