Darts: Gegner für deutsches Dream Team sind ausgelost

Beim World Cup of Darts, dem einzigen Teamturnier im Jahresverlauf, wollen die beiden besten Deutschen vom 15. bis 18. Juni in Frankfurt die großen Darts-Nationen ärgern.

An Nummer sechs gesetzt gehen „The Wall“ und der „German Giant“ ins Turnier. In einer Auslosung ermittelte die PDC nun ihre Vorrundengegner. Auch wird erstmals in einem neuen Modus gespielt.

Von den 40 teilnehmenden Nationen, sind die Top-Vier (England, Niederlande, Schottland und Wales) bereits automatisch für Runde zwei qualifiziert. Die übrigen 36 Nationen wurden in zwölf Dreiergruppen aufgeteilt, Deutschland trifft in Gruppe B auf Hongkong und Japan.

Schindler: „Das ist bombastisch“

So werden an den ersten beiden Turniertagen in Best-of-7-Matches die Gruppensieger ausgespielt, die zusammen mit den vier führenden Nationen am Samstag das Achtelfinale austragen. Am Sonntag erhöht sich die Distanz bis auf Best-of-19 Legs im Finale.