Basketball-Aus mit 22: US-Zwillings-Stars hören auf - und gehen zu WWE

Diese Basketball-Zwillinge machen Millionen im Netz

SPORT1

Die Basketball-Schwestern Hanna und Haley Cavinder sind als TikTok-Stars schon einem Millionen-Publikum bekannt. Nun beginnen sie eine neue Karriere als Wrestlerinnen bei WWE.

Sie sind herausragende Spielerinnen. Und sie sind schon jetzt bekannte Stars, die ein Millionenpublikum bewegen. Trotzdem beenden sie nun wohl mit nur 22 Jahren ihre bisherige Karriere - und wechseln in eine andere Branche.

Die Basketball-Zwillinge Hanna und Haley Cavinder, die auf der Social-Media-Plattform TikTok 4,5 Millionen Follower haben, lassen ihren Sport hinter sich und starten eine neue Laufbahn als Wrestlerinnen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

In dieser Woche sind sie erstmals in einer TV-Show von WWE aufgetaucht. Bereits im April hatten sie der University of Miami mitgeteilt, dass sie die Option, ein weiteres Jahr für sie zu spielen, verstreichen lassen. Wenig später verkündete ihr Agent, dass die Schwestern aus Indiana bald ihr Training beim Showkampf-Marktführer aufnehmen würden.

Der US-Frauenbasketball verliert damit zwei seiner bekanntesten Gesichter. Und speziell die auf der Point-Guard-Position agierende Haley agierte auf dem College auf Top-Niveau, war Stammspielerin mit starken Werten und zahlreichen Auswahlberufungen. Das Vermarktungspotenzial der beiden wäre groß gewesen - sie haben sich nun aber entschieden, es anderweitig einzusetzen.

Hanna und Haley Cavinder winkt bei WWE viel mehr Geld

Die Gründe für den Sportartenwechsel? Was die finanziellen Anreize angeht, ist die Logik klar: Auch die besten Spielerinnen der WNBA verdienen nur knapp unter 250.000 Dollar pro Jahr - beim Milliarden-Unternehmen WWE ist das das Einstiegsgehalt für Talente, die es in den Hauptkader schaffen. Die weiblichen Topstars wie UFC Hall of Famerin Ronda Rousey, aber auch Becky Lynch und Charlotte Flair, verdienen Millionen.

Bei den Männern ist die Lage genau umgekehrt: Das Durchschnittsgehalt in der NBA liegt bei über 8 Millionen - das Jahressalär der WWE-Spitzenverdiener Roman Reigns und Brock Lesnar soll bei 5 Millionen liegen.

Der Wechsel der Cavinders zum Wrestling hatte sich schon länger angedeutet: Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden bei WWE einen so genannten NIL-Vertrag (Names, Images, Likenesses) unterschrieben, eine Vermarktungs-Kooperation mit der Option, sich zu einem Talent-Deal zu entwickeln.

Basketball-Zwillinge wurden durch TikTok enorm populär

Im US-Sport war dieses frisch eingeführte Verdienstmodell in den vergangenen Jahren ein heißes Thema, nicht zuletzt wegen der Cavinders: Die beiden waren durch ihre TikTok-Clips, die zu Beginn der Corona-Zeit als Zeitvertreib begonnen hatten, zu Social-Media-Stars.

Die früher strengen Richtlinien beim Gelderwerb für Athleten des College-Verbands NCAA erlaubten es den Cavinder Twins nicht, ihre digitale Popularität marktgerecht zu kapitalisieren, unter anderem war ihnen verboten, für YouTube-Videos Geld zu kassieren.

Die beiden Sport-Influencerinnen wurden zu Gesichtern der Reformbewegung, die im Sommer 2021 schließlich Erfolg hatte und den Abschluss von NIL-Verträgen ermöglichte.

Die Cavinders haben schon kurz darauf diverse Vermarktungs-Deals mit Firmen unterschrieben, auch eine eigene Bekleidungsfirma haben sie schon gegründet. Bereits jetzt haben sie Millionen verdient.

Auf den Spuren von Ronda Rousey und den Bella Twins

Das geplante Debüt bei WWE steht noch nicht unmittelbar bevor, wie der bekannte Szene-Journalist Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Radio berichtet, haben die beiden ihr Training noch nicht aufgenommen und auch noch keinen Talentvertrag unterschrieben.

In dieser Woche allerdings waren die beiden schon im Performance Center in Orlando zu Gast und hatten auch einen kleinen Auftritt in der wöchentlichen TV-Show des Aufbaukaders NXT - sie feierten zusammen mit Thea Hail den Gewinn einer Battle Royal, mit der sie sich ein Titelmatch verdiente.

„Ich bin sicher, die Company hätte gern, dass aus den beiden die nächsten Ronda Rouseys werden“, sagt Meltzer in Anspielung darauf, dass Rousey wegen ihres Ruhms bei der UFC schon als Star bei WWE angekommen war.