Neu-Coach Seoane: Europapokal mit Gladbach "noch kein Thema"

„Wir tun gut daran, Schritt für Schritt zu gehen. Natürlich wünschen sich alle Klubs und alle Trainer, international zu spielen. Aber ich glaube, dass das für den heutigen Tag und die momentane Situation noch kein Thema sein darf“, sagte der Schweizer am Freitag.

Die Borussia geht zum dritten Mal in Folge mit einem neuen Trainer in einer Saison, unter Daniel Farke hatte Gladbach zuletzt die schwächste Saison seit zwölf Jahren gespielt. „Es ist allen bekannt, dass die letzten Jahre schwierig waren - sei es mit Corona oder seien es die Transferfenster, die nicht so gelaufen sind wie gewünscht. Deswegen sind die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr wie vorher“, sagte der 44-Jährige.