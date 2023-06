Spektakulärer Transfer: Keita von Liverpool nach Bremen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist offenbar an einer ablösefreien Verpflichtung von Naby Keita vom FC Liverpool interessiert.

Spektakulärer Transfer vom Mersey an die Weser: Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich überraschend mit Naby Keita vom FC Liverpool verstärkt. Wie die Hanseaten am Freitag bestätigten, wechselt der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler ablösefrei in die Hansestadt. Wie gewohnt gab der Verein die Vertragslaufzeit nicht bekannt.