Comeback-Hammer im Wintersport? Legende befeuert Spekulationen

Dabei dachte der 37-Jährige bereits an die nordische Ski-WM 2025 im norwegischen Trondheim. „Die Trails in Trondheim liegen ihr perfekt. Vielleicht ist ein Johaug-Comeback das, was der Langlauf-Weltcup braucht. Wir hoffen und glauben, dass Therese eine WM auf heimischem Boden bestreiten wird“, führte der ehemalige Langläufer aus, der in seiner Karriere zweimal den Gesamtweltcup gewinnen konnte.