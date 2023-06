Der DFB will sparen - Ergebnisse im Juli

Der Deutsche Fußball-Bund will seine finanziellen Schwierigkeiten gewissenhaft aufarbeiten - und kräftig sparen. „Wir schieben ein strukturelles Defizit von 19,5 Millionen Euro vor uns her. Zehn Arbeitsgruppen tagen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitag in Frankfurt/Main. „Wir führen die Ergebnisse in einigen Wochen zusammen und sehen, welches Sparpotenzial aus dem DFB heraus möglich ist.“ Ergebnisse sollen am 4. Juli vorliegen.