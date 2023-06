DEL: Iserlohn holt Verteidiger Eliot aus der AHL

Mitch Eliot wechselt an den Seilersee © Rochester Americans/Rochester Americans

Eliot ist der Sohn des früheren NHL-Goalies Darren Eliot, der 1984 in Sarajevo für Kanada an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte.

„Menschlich und charakterlich, so hat man uns überall bestätigt, beeindruckt Mitch mit einer starken Persönlichkeit. Das war auch unser Eindruck“, sagte Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel: „Besonders wichtig war und ist uns, seine Energie in unserem Spiel zu haben. Als Gesamtpaket kann er für uns sehr wertvoll werden.“

Eliot will in Europa seinen „nächsten Schritt“ in seiner Karriere gehen.