Formel 1: Nächste Renn-Absage wegen Waldbränden? Veranstalter reagiert

Aufgrund der verheerenden Waldbrände in der kanadischen Provinz Quebec bestehen Bedenken hinsichtlich des geplanten Formel-1-Rennens in Montreal. Von einem Sprecher der Rennserie gibt es jedoch positive Neuigkeiten.

Angesichts der verheerenden Waldbrände in Kanada bestehen Bedenken hinsichtlich des für den 18. Juni angesetzten Rennens in Montréal .

Es gebe derzeit einen regen Austausch mit den Veranstaltern, die Situation sei „anders ist als in anderen Teilen des Landes und im Norden der USA“, hieß es weiter. Am Donnerstag hatte sich der Rennveranstalter mit Vertretern von lokalen Behörden und der Formel 1 zu einer Krisensitzung getroffen.

Waldbrände mit Folgen für Sportveranstaltungen

In der kanadischen Provinz Quebec herrschen derzeit die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte der Region, mit über 160 gemeldeten Brandherden. Der Rauch aus den Bränden führte bereits zu erheblichen Problemen, sogar bis nach New York in den USA, und zwang zur Absage einiger Sportveranstaltungen.