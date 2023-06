FC Bayern: Erster Sommerneuzugang fix! Rekordmeister angelt sich Leipzig-Star

Der FC Bayern macht Nägel mit Köpfen: Konrad Laimer wechselt ablösefrei von Ligakonkurrent RB Leipzig an die Säbener Straße. Der Österreicher erfüllt sich seinen Traum.

Der FC Bayern München hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison eingetütet. Konrad Laimer wechselt ablösefrei von Ligakonkurrent RB Leipzig an die Säbener Straße. Das gab der Rekordmeister am Freitagvormittag bekannt. Der österreichische Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt“, erklärte der 26-Jährige. Er betonte: „Ich werde alles für den Verein und die Fans geben. Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele - genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen.“