French Open: Reporterin rechnet ab - Bitteres Fazit nach Sabalenka-Eklat

„Aryna Sabalenka ist das Sportgesicht der belarussischen Propaganda. Dafür hat sie selber viel getan“, sagt Meshcheriakova, die für die ukrainische Sportzeitung Tribuna sowie die European Pravda arbeitet: „Wenn sie sich jetzt vom Diktator distanziert, ist das unglaubwürdig. Ihre Antwort war zögerlich. Es dauerte zwei, drei Sekunden, bis ihr über die Lippen kam: ‚I don‘t support him right now.‘ Das lässt ja offen, dass sie es irgendwann doch wieder tun wird. Und übrigens: Jetzt wird über ihr Visum für Großbritannien entschieden. Sie will ja in Wimbledon spielen. Sabalenka muss taktisch sprechen.“