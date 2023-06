McLaughlin-Levrone: Keine Angst vor Kochs Uralt-Weltrekord

Koch war die Stadionrunde 1985 in Canberra/Australien in 47,60 Sekunden gerannt, die Zeit ist seitdem unerreicht und gilt bei vielen Experten als ein Art Mahnmal für das Staatsdoping der DDR. McLaughlin-Levrone ist Olympiasiegerin und Weltmeisterin über die 400 m Hürden, über diese Strecke hält sie in 50,68 Sekunden auch den Weltrekord. In diesem Jahr will sie sich verstärkt auch über die 400 m zeigen - wie beim Diamond-League-Meeting in Paris am Freitag.