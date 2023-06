"Thema hochgekocht": Klostermann sieht Zukunft in Leipzig

Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann plant nach seiner schweren Verletzung in der neuen Saison nun durchzustarten. Sein Vertrag bei RB läuft noch bis 2024.

„Zur Vorbereitung werde ich ganz normal aufschlagen“, kündigte der Defensivspieler an. Klostermann hatte auch aufgrund einer Verletzung in der Hinrunde (Syndesmoseriss) nur 15 Ligaspiele in der abgelaufenen Saison bestritten.