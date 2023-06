Die Folgen des Guerreiro-Transfers zum FC Bayern

Raphael Guerreiro steht vor einem Wechsel vom BVB zum FC Bayern. Welche Auswirkungen hat der Transfer auf die Planungen von Thomas Tuchel? Und was bedeutet er für Alphonso Davies und Joao Cancelo?

Der 29-Jährige (224 Pflichtspiele für den BVB) wird nach SPORT1 -Informationen in der kommenden Woche zum Medizincheck und zur Unterschrift in München erwartet. Vertrag bis 2026 - ablösefrei!

Den Bayern winkt das zweite Schnäppchen in diesem Sommer - neben der Verpflichtung von Konrad Laimer, die seit Monaten beschlossen ist und in den kommenden Tagen offiziell bekanntgegeben wird.

Tuchel bekommt Wunschspieler

Klar ist: Mit dem nahenden Transfer von Guerreiro geht der erste große Personalwunsch von Trainer Thomas Tuchel in Erfüllung.

Beide kennen und schätzen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit in Dortmund, der Kontakt ist seither nie abgerissen. Aber was bedeutet der Guerreiro-Transfer für die Planungen von Tuchel in München?