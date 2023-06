Handball: Sigurdsson ist Trainer der Saison

Gudjon Valur Sigurdsson vom VfL Gummersbach ist Trainer der Saison in der Handball-Bundesliga. Das gab der Ligaverband HBL am Donnerstagabend bekannt. Die Geschäftsführer und Trainer der ersten Liga entschieden sich in der Abstimmung für den 43-jährigen Isländer, der im vergangenen Jahr bereits als Trainer der Saison in der zweiten Liga geehrt worden war.