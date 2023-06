Kohfeldt neuer Trainer in Eupen

Der frühere Bundesliga-Trainer Florian Kohfeldt geht nach Belgien und wird Coach des Erstligisten KAS Eupen. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Über die Laufzeit des Vertrags machte der Klub keine Angabe. Kohfeldt soll in der kommenden Woche das erste Training leiten, die neue Saison startet bereits Ende Juli.

Kohfeldt war jüngst auch beim Bundesliga-Absteiger Hertha BSC gehandelt worden, die Berliner setzen jedoch weiter auf Pal Dardai. In Eupen folgt der 40-Jährige auf den Belgier Edward Still, der die Mannschaft aus der Stadt nahe Aachen als Tabellen-15. gerade so in der Liga gehalten hatte.