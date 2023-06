Messi: "Könnte der größte Schub jemals sein!" - US-Sportwelt freut sich auf "La Pulga"

Wegen Geld in die MLS? Messi wehrt sich

Der Wechsel von Weltfußballer Lionel Messi zu Inter Miami kommt für viele überraschend. In den USA löst der Deal einen regelrechten Hype aus.

Die Wechsel-Entscheidung von Weltfußballer Lionel Messi hat eine Welle an Reaktionen ausgelöst.

Neben Zeitungen wie der New York Times meldeten sich auch Größen wie Ex-NFL-Profi J. J. Watt oder Star-Receiver Tyreek Hill zu Wort. Die Times verglich den Wechsel zum Fußball-Klub Inter Miami mit David Beckhams Ankunft in Los Angeles 2007. Der einzige Unterschied: Messi werde nun „noch mehr Aufmerksamkeit liefern für die Liga im Vorfeld der WM 2026″.

„La Pulga“ wird mit offenen Armen in der USA empfangen. „Was für ein unfassbarer Zug von Miami“, lobte Watt und auch NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo begrüßte den 35-Jährigen. Sogar beim NBA-Finalspiel zwischen den Denver Nuggets und den Miami Heat wurde Messi mit einer Botschaft auf dem Videowürfel begrüßt.

Lionel Messi sorgt in den USA für einen regelrechten Hype

„Das ist ein Riesengewinn für alle“

NFL-Star Hill postete sogar ein Video, indem er seinen Trikotnummern-Zwilling in Miami willkommen hieß. Bereits Größen wie Pelé, Franz Beckenbauer, Thierry Henry oder Bastian Schweinsteiger standen schon für MLS-Klubs auf dem Platz. „Messis Entscheidung, in den USA zu spielen, könnte der größte Schub jemals sein für den amerikanischen Fußball auf professionellem Niveau“, schrieb AP , eine US-Nachrichtenagentur.

Auch der Deutsche Hany Mukhtar vom Nashville SC war vom bevorstehenden Transfer des siebenmaligen Ballon-d‘Or-Gewinners begeistert: „Das ist ein Riesengewinn für alle, die hier beteiligt sind in der MLS. Auch bei uns in der Mannschaft war große Freude, dass ein Spieler wie Messi in die Liga kommt“, sagte er der dpa.