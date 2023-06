Hockey-EM: Altenburg nominiert vorläufigen Kader

Angeführt von den beiden Kapitäninnen Nike Lorenz und Sonja Zimmermann starten die Hockey-Frauen in die finale Phase vor der Heim-Europameisterschaft. Die beiden Nationalspielerinnen stehen in dem 25-köpfigen vorläufigen EM-Kader, den Bundestrainer Valentin Altenburg bekannt gab. Bis zu dem Turnier in Mönchengladbach (18. bis 27. August) muss das Aufgebot auf 18 Athletinnen reduziert werden.