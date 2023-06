Alphonso Davies bekennt sich zu FC Bayern - aber sein Berater warnt Klub-Bosse

So schneidet Guerreiro im Vergleich zu Davies ab

Alphonso Davies will beim FC Bayern erfolgreich sein. Sein Berater schickt trotzdem einmal mehr warnende Worte nach München.

„Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen“, meinte der kanadische Nationalspieler, der das Saisonfinale der Bundesliga verletzt verpasst hatte. Nach SPORT1 -Informationen steht ein Abgang in diesem Sommer nicht zur Debatte.

Dass die Gerüchte um Davies zuletzt medial Fahrt aufgenommen hatten - der 22-Jährige wird in Spanien schon länger mit Real Madrid in Verbindung gebracht - hat auch mit dessen Berater zu tun.

Davies-Berater: Habe mit anderen Vereinen gesprochen

Überhaupt gebe es nicht viele Klubs, die für seinen pfeilschnellen Mandanten überhaupt infrage kämen: „Es gibt nur wenige ausgewählte Vereine, zu denen ein Athlet wie Alphonso Davies gehen kann.“ Real Madrid könnte ein solcher Verein sein, die Königlichen denken aber eher an einen Wechsel im Sommer 2024.

Huoseh sage auch: „Wir wissen nicht, was in einem Jahr passieren wird.“ Mit Blick auf das Bosse-Beben in München sagte er: „Alles ist möglich“, von der Vertragsverlängerung bis hin zum vorzeitigen Abschied. Bayern steht derweil kurz vor der Verpflichtung eines weiteren Linksverteidigers, Raphael Guerreiro soll einen Dreijahresvertrag erhalten.